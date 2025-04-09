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Payas'ta Trafik Denetimlerinde 13 Araç ve Sürücüsüne 117 Bin TL Ceza

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Hatay'ın Payas ilçesinde gerçekleşen asayiş uygulamalarında, 13 araca ve sürücüsüne toplamda 117 bin 350 TL ceza kesildi. Denetimlerde alkollü araç kullanımı ve emniyet kemeri kullanımı kontrol edildi.

Payas'ta asayiş uygulamasında 13 araç ve sürücüsüne 117 bin TL ceza

HATAY - Hatay'ın Payas polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada araçlar ve şahıslar denetlendi. Denetimlerde 13 araca ve sürücüsüne 117 bin 350 TL cezai işlem uygulandı.

Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede gün içerisinde yapılan uygulamalara havanın kararmasıyla Karacami Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde devam edildi. Trafik ve asayiş ekiplerinin katıldığı uygulamada araç ve şahıslar denetlendi. Denetimlerde alkollü araç kullanımına karşıda alkolmetre ile de denetleme yapıldı. Emniyet kemeri ve alkol uyarısının yapıldığı denetimlerde 13 araca ve sürücüsüne 117 bin 350 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - 3.Sayfa
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