Denizli'de Yaban Domuzları Bu Kez Üniversite Kampüsünde

Denizli'de son günlerde farklı noktalarda görülen yaban domuzları, bu kez kentteki üniversitenin kampüsünde ortaya çıktı. PAÜ Kampüsündeki atıkları karıştıran domuzlar, cep telefonuyla görüntüledi.

Kent merkezine yakın bölgelerde son günlerde sıkça görülmeye başlayan yaban domuzları, bu kez bir üniversitenin kampüs alanına kadar indi. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kampüsündeki atıkları karıştıran domuzlarla karşılaşan bir grup genç, kısa süreli hayret yaşadı. Gençler, kampüs içerisinde dolaşan domuzları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Daha önce Servergazi ve Çamlık Park çevresinde görülmüştü

Yaban domuzlarının daha önce Servergazi ve Çamlık Park çevresinde de görüldüğü öğrenildi. Kent merkezine yakın bölgelerde art arda ortaya çıkan domuzlar, vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak bir üniversitenin kampüsünde görüntülenen domuzlar, çevrede kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı