Patpatla hırsızlık yağan 2 kişi kıskıvrak yakalandı - Haberler

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Patpatla hırsızlık yağan 2 kişi kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Patpatla hırsızlık yağan 2 kişi kıskıvrak yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracı ile girdikleri inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiası ile iki kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracı ile girdikleri inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiası ile iki kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay ilçe merkezi Yenice mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki bir inşaattan hırsızlık yapıldığı bilgisini alan polis ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. Yapılan incelemede olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen patpatın yerini tespit eden ekipler ardından araç üzerinden bulunan Ş.A. ve D.A., isimli şahısları gözaltına aldı. Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, Yenice, Tarım, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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