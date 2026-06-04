Patnos'ta aranan şahıs, Jandarmanın özel operasyonuyla yakalandı

Patnos'ta gasp ve silahlı yaralama olayının şüphelisi Jandarmanın özel operasyonuyla yakalandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde üç gün önce meydana gelen gasp ve silahlı yaralama olayının şüphelisi, jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışma ve özel operasyon sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Patnos'ta seyir halindeki bir araca binen şahıs, bir süre sonra araç sürücüsünü silahla yaralayarak aracı gasp etti. Olayın ardından ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüphelinin yakalanması için Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ile Patnos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması ve şüphelinin yakalanması amacıyla günlerce süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bölgedeki güvenlik kameraları, tanık ifadeleri ve elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda şüphelinin izini süren ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Gece saatlerinde gerçekleştirilen özel operasyonda, Patnos Değirmendüzü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Ş.D. (16) isimli şüpheli suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun başarılı bir şekilde sonuçlanması, bölgede vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Jandarma ekiplerinin olayın ardından kısa sürede şüpheliyi tespit ederek suç aletiyle birlikte ele geçirmesi, güvenlik güçlerinin olayların aydınlatılmasındaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı