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Patlayıcı madde notu bulunan uçak Şanlıurfa'ya güvenli indi, 136 yolcu tahliye edildi

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Patlayıcı madde notu bulunan uçak Şanlıurfa'ya güvenli indi, 136 yolcu tahliye edildi
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Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin not bulunması üzerine uçak, GAP Havalimanı'na güvenli iniş yaptı. Uçaktaki 136 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi; güvenlik birimleri uçakta arama yapacak.

Ankara'dan Şanlıurfa'ya sefer yapan yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin not tespit edilmesi üzerine uçak, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı. Uçakta bulunan 136 yolcu ve 7 mürettebatın tahliyesi için gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

Edinilen bilgilere göre, bir hava yolu şirketinin VF 4180 sefer sayılı uçağı saat 19.00'da Ankara'dan Şanlıurfa'ya hareket etti. Uçakta patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine durum güvenlik birimlerine bildirildi. Uçak, saat 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakta bulunan 136 yolcu ve 7 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi için gerekli tedbirler alındı. Yolcuların ve mürettebatın tahliyesinin ardından güvenlik birimleri tarafından uçakta patlayıcı madde araması gerçekleştirilecek.

Olayla ilgili güvenlik birimlerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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