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Patlayıcı ile kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Patlayıcı ile kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde barut ve gübreden elde ettikleri patlayıcı ile kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde barut ve gübreden elde ettikleri patlayıcı ile kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Fatmalı Mahallesi'nde devriye görevi ifa eden Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.G. (45) ve B.O. (44) isimli şahısların; F.A. (34) isimli şahsa ait evden yaklaşık olarak 100 metre yukarıdaki orman boşluğunda, yine F.A. ya ait evden elektrik kabloları çekerek, barut ve gübre kullanarak patlatma yapmak suretiyle kaçak kazı yaptıklarını tespit etti. 3 şüpheli de suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan aletler ile 2 adet alan tarama aleti ve 2 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan gübreye el konuldu.

Nöbetçi savcının talimatı doğrultusunda Kahramanmaraş İl Jandarma Pamit ekipleri ile kazı alanında patlamaya hazır maddeler çevrede gerekli güvenlik tedbirleri alınarak imha edildi. Olayla ilgili adli tahkikata başlanıldı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Onikişubat Jandarma 3. Sayfa Haberler

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