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Patlayan şebeke hattı iş yerlerini bastı

Patlayan şebeke hattı iş yerlerini bastı
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Adıyaman’da, patlayan şebeke hattından dolayı bir çok iş yerini su bastı.

Adıyaman'da, patlayan şebeke hattından dolayı bir çok iş yerini su bastı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Oturakçılar Pazarı yakınlarında şebeke hattında patlama oldu. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı patlayan hattan çıkan içme suları civarda bulunan bazı iş yerlerini bastı. İş yerlerini basan sudan dolayı bazı esnaflar mağdur oldu. İş yerlerini su basan esnaflar suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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