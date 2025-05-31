Patenli Genç Trafiği Tehlikeye Attı

Patenli Genç Trafiği Tehlikeye Attı
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Gaziantep'te, hafif ticari araca tutunarak paten süren bir genç, şehir içi trafiğin yoğun olduğu saatlerde tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Patenli genç otomobile tutunarak trafiği tehlikeye attı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, hafif ticari araca tutunarak paten süren gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde şehir içi trafiğin en yoğun olduğu saatlerde 27 BBC 161 plakalı hafif ticari araca tutunarak dakikalarca ilerleyen patenli genç, hem kendi hayatını riske attı hem de diğer sürücüler için ciddi bir tehlike oluşturdu. O anlar ise bir başka araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Tehlikeli yolculuk kamerada

Hafif ticari araca tutunarak uzun süre boyunca trafikte ilerleyen patenli genç, başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hiçbir koruyucu ekipman giymediği görülen gencin, trafiğe aldırış etmeden tehlikeli hareketi gerçekleştirdiği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - 3.Sayfa
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