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Konya'da Pastanede Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde bir pastanenin bahçesinde masada oturan 2 kişiye tabancayla ateş edilerek saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, diğer kişi ise yaralandı. Polis ekipleri saldırganı yakalayarak tabancayı ele geçirdi. Saldırganın, eşinden ayrıldığı için husumetli olduğu ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinde pastanenin bahçesinde masada otururken tabancayla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Olay, saat 21.40 sıralarında Hacımütahir Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pastanenin bahçesinde masada oturan Yavuz Çaphan (38) ve Hacı Salih Ç.'ye (29) yaklaşan bir kişi, şahıslara ateş ettikten sonra araca binerek kaçtı. Silahla yaralama olayı ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Yavuz Çaphan ve Hacı Salih Ç. ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yavuz Çaphan hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından katil zanlısını yakalamak çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın H.P. (44) olduğunu tespit etti. Zanlı H.P.'nin annesine ait olan Eti Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesindeki evde olduğunu belirleyen polis şüpheliyi adreste yakaladı. Şüpheli H.P. olayda kullandığı tabancayı polise teslim etti.

Zanlı H.P.'nin, Yavuz Çaphan yüzünden eşinden ayrıldığını, bu yüzden husumetli olduğunu ve bu sebeple olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Zanlı hastanede sağlık raporunun alınmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ereğli Konya Cinayet Polis Hukuk 3.Sayfa Haberler

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