Paslı demir az daha hayatından ediyordu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Paslı demir az daha hayatından ediyordu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Paslı demir az daha hayatından ediyordu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde demirin üzerine otururken dengesini kaybederek 3 metre yüksekten düşen bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde demirin üzerine otururken dengesini kaybederek 3 metre yüksekten düşen bir kişi yaralandı.

Olay, Orhanlar Mahallesi Orta Camii mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Z.A. isimli şahıs, paslı demirlerin üzerine otururken dengesini kaybedip apartman ile duvar arasındaki boşluğa düştü. Yaklaşık 3 metre yüksekten düşen şahıs için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin de yardımıyla ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak İtfaiye Ereğli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title