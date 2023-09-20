Belediye görevlisinin, 'Git buradan' dediği adam kendini salıncağa bağladı

Antalya'da parkta otururken temizlik görevlisinin "Git buradan" dediği öne sürülen şahıs, kendini salıncağa bağladı. Belden yukarısı çıplak olan şahıs, gelen polis ekibine, "Ben insan değil miyim?" diye gözyaşı döktü. Şahıs uzun uğraşlarla ikna edilip sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Antalya'da öğle saatlerinde parkta oturan bir şahıs, temizlik görevlisinin "Git buradan" lafına sinirlenince kendini salıncağa bağladı. "Ben insan değil miyim" diyerek polis ekiplerine dert yanan şahıs güçlükle ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

"BEN İNSAN DEĞİL MİYİM?"

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2825 Sokak'ta meydana geldi. Çocuk parkında üst kısmı çıplak birinin kendini salıncağa bağladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seyid A., polisi görünce, "Ben insan değil miyim?" diyerek gözyaşı döktü.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN LAFINA İÇERLEMİŞ

Polisin ne olduğunu anlatmasını istediği Seyid A., parkta otururken temizlik yapan belediye personelinin kendisini süpürgeyle ittirip, "Git buradan" dediğini öne sürdü. Bu sebeple kendisini kötü hissettiğini belirten Seyid A., sağlık ekibinin yardımını ise istemedi. Uzun süre parktan ayrılmamak için direnen Seyid A., sakinleştirildikten sonra sağlık kontrolü için ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.