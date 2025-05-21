Park Halindeki Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Park Halindeki Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki otomobilde hareketsiz bulunan bir kişi, uyuşturucu madde ve kullanma aparatlarıyla birlikte gözaltına alındı. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki bir otomobilde hareketsiz yatan kişi, ihbar üzerine polis ekiplerinin uğraşının ardından uyandırılarak araçtan indirildi. Otomobilin kapısını açan şahıs polislere "Uyuyup kalmışım komiserim" derken, aracın içerisinde uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirildi.

Olay, Denizli Bulvarı'nda bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Uzun süre park halinde bulunan 09 ANA 282 plakalı araçta bulunan kişinin durumundan şüphelenen çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçta hareketsiz halde bulunan A.Y.'yi polis güçlükle uyandırdı. Otomobilden indirilen şahsın şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve sigara paketine gizlenmiş bir miktar metamfetamin ele geçirildi. A.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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