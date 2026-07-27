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Bartın'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Bartın'da park halindeki otomobil alev alev yandı
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Bartın'ın Amasra ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, vatandaşların yangın tüpleriyle müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BARTIN (İHA) – Bartın'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Amasra ilçesi Çakraz beldesinde eski muhtar Mustafa Yanardağ'a ait iş yerinin önünde park halindeki otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Alevlerin yükselmesiyle çevredeki vatandaşlar araçlarındaki ve iş yerlerinden temin ettikleri yangın tüpleriyle alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

Olay sırasında açıklama yapan eski muhtar Mustafa Yanardağ, "Yangın tüpleriyle müdahale ediyoruz. Jandarma ekipleri burada, itfaiye ekipleri de yolda. Tatilci misafirlerimiz arasında tamirci bir arkadaş da var, o da araçla ilgileniyor" dedi.

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın motor bölümünde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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