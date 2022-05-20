Park halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler

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Park halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Park halindeki otomobil alev alev yandı

Silivri'de park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yandı.

Silivri'de park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yandı.

Silivri Fatih Mahallesi Kale Park sosyal tesisleri yanındaki otoparkta park halinde bulunan otomobilde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, sahibi öğrenilemeyen bir otomobil, park halindeyken bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Fatih Mahallesi, Otomobil, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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