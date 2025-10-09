Haberler

Park Halindeki Motosikletlere Zincirleme Çarpma

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir sürücünün park halindeki üç motosiklete çarparak devrilmesine neden olduğu kaza olayında, sürücü olay yerinden uzaklaştı. Kazaya tanık olan vatandaşlar durumu hayretle izledi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada bir sürücü, çarptığı park halindeki üç motosikletin zincirleme devrilmesine neden oldu.

Kaza, Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyreden otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, yanındaki diğer iki motosikleti de devirdi. Çevredeki vatandaşlar hayret dolu bakışlarla kazayı izlerken, sürücü hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

Üç motosiklette hasara yol açan kazayla ilgili vatandaşlar "Bir dokundu, üçü gitti" yorumu yaparken, polis sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
