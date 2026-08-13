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Alaca'da alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı: 50 bin TL ceza

Alaca'da alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı: 50 bin TL ceza
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Çorum'un Alaca ilçesinde alkollü sürücü E.Ö., park halindeki iki araca çarptı. 0.62 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 50 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 2 yıl el konuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki iki araca çarpan alkollü sürücüye 50 bin lira ceza kesilerek, sürücü belgesine el konuldu.

Kaza, Alaca ilçesi Ömer Paşa Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 14 BH 841 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde caddede park halindeki iki araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücünün 0.62 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 50 bin lira ceza uygulanırken, sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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