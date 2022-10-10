Galerinin önünde sergilenen araca çarpan sürücüye meydan dayağı! O anlar kamerada 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır'da bir galeri dükkanının önünde park halinde bulunan otomobile çarpan şahıs, çevredekiler tarafından meydan dayağı yedi. Polis, tarafları uyarı ateşi açarak güçlükle ayırdı. Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda bir galeri dükkanı önünde satışta olan otomobile yolda geçen başka bir araç çarptı. TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Kaza sonrası galerici ve kazaya karışan taraf arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonra taraflar arasında yaşanan meydan dayağına esnafta karıştı. Polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekince uyarı ateşinde bulundu. O anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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