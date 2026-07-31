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Park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Bilecik’te otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza dün gece, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyü sınırları içerisindeki D-650 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Fatih İ. idaresindeki 16 SSF 12 plakalı otomobil, Bilecik istikametinde seyir halindeyken yolun sağındaki emniyet şeridinde park halinde bulunan ve Yaşar H.'ye ait 16 BOA 601 plakalı otomobile çarptı. Kazada, park halindeki aracın sürücüsü Yaşar H. ile araçta yolcu olarak bulunan Melisa H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Yaşar H., tedavisinin ardından taburcu edilirken, Melisa H.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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