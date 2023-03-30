Üye Girişi
Haberi Paylaş
Parfüm fabrikasındaki yangın söndürülemiyor

Parfüm fabrikasındaki yangın söndürülemiyor

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde parfüm fabrikasında çıkan yangın söndürülemiyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde parfüm fabrikasında çıkan yangın söndürülemiyor. Patlayan parfüm şişeleri yangını alevlendirirken büyük çaba sarf eden itafiyenin işi de zorlaşıyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde OSB'de bulunan parfüm fabrikasındaki yangın 4 saattir söndürülemedi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için tüm imkanlarını seferber etti. İtfaiyenin alevlerle yoğun mücadelesine karşılık adeta patır patır patlayan parfüm şişeleri yangını alevlendirerek itfaiye erlerinin işini zorlaştırıyor.

İtfaiyenin söndürme çalışması sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çerkezköy Tekirdağ OSB 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title