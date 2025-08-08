Paraşüte binen kadından bomba taciz iddiası: Kendimi kirlenmiş gibi hissediyorum

Paraşüte binen kadından bomba taciz iddiası: Kendimi kirlenmiş gibi hissediyorum
Güncelleme:
Paraşüte binen kadından bomba taciz iddiası: Kendimi kirlenmiş gibi hissediyorum
Tunus'ta tatil yapan 52 yaşındaki Amerikalı turist, parasailing sırasında tacize uğradığını iddia etti. Kadın, kemerin bikinisinin altından sıkıldığını ve bir elin bedeninde olduğunu belirterek, "Kendimi kirlenmiş gibi hissediyorum" dedi.

Tunus'ta tatile giden 52 yaşındaki Amerikalı kadın, parasailing (deniz paraşütü) sırasında tacize uğradığını iddia etti. Turist kadın, bikinisinin altına dokunularak kemerinin daha da sıkıldığını öne sürdü.

Paraşüte binen kadından bomba taciz iddiası: Kendimi kirlenmiş gibi hissediyorum

"KİRLENMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Konuyla ilgili ifade veren kadın, "Bikinimin altına dokunarak kemeri daha da sıktı. Bir eli paraşütte, diğeri bedenimdeydi. Kendimi kirlenmiş gibi hissediyorum" diyerek yaşadığı taciz olayını anlattı.

