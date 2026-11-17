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Papa 14'üncü Leo, Peru'nun başkenti Lima'daki ziyareti sırasında kendisini taşıyan aracın ani fren yapması sonucu öne doğru savrularak başını ön koltuğa çarptı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Uruguay ve Arjantin'in ardından 12 günlük Güney Amerika turunun son durağı olan Peru'da peş peşe aksilikler yaşadı. Papa 14'üncü Leo, Peru'nun başkenti Lima'daki ziyareti sırasında kendisini taşıyan aracın ani fren yapması sonucu öne doğru savrularak başını ön koltuğa çarptı. Görüntülerde, aracın arka koltuğunda oturan Papa'nın ani frenin etkisiyle öne savrulduğu görüldü. Aracın neden ani fren yaptığı ise bilinmiyor. Konvoy olayın ardından yoluna devam ederken, Papa'nın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Ayin sırasında yüzüne cisim atıldı

Papa, dün ise Peru'daki Las Palmas Hava Üssü'nde düzenlenen veda ayinine katıldı. Papamobiliyle kalabalığı selamlayan Papa'nın gözüne kalabalıktan fırlatılan bir cisim isabet etti. Papa'nın olayda yaralanmadığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı