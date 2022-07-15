Panelvan araç ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Panelvan araç ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Panelvan araç ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı

Kastamonu'da panelvan araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'da panelvan araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu İnönü Mahallesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen panelvan araç ile Hasan S. idaresindeki 37 ABA 745 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Hasan S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasan S., hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title