Panama açıklarındaki yarı denizaltıda 625 paket kokain ele geçirildi Panama açıklarındaki yarı denizaltı aracında 625 paket kokain ele geçirilirken, Kolombiya uyruklu 3 mürettebat tutuklandı. Panama açıklarındaki yarı denizaltı aracında 625 paket kokain ele geçirilirken, Kolombiya uyruklu 3 mürettebat tutuklandı. Panama sınır güvenliği yetkilileri, Guna Yala açıklarındaki şüpheli bir yarı denizaltı aracına operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 625 paket kokain ele geçirildi. Teknedeki 3 Kolombiyalı tutuklanırken, Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya uyuşturucu taşıdıkları belirtildi. 2021'de rekor seviyede, 128.7 ton uyuşturucunun ele geçirildiği Panama, ana pazarı ABD olan Güney Amerika yapımı uyuşturucular için "köprü" niteliğinde. - PANAMA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Güney Amerika Kolombiya Panama 3. Sayfa Haberler

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