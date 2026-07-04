Haberler

D-650'de yürekleri ağza getiren kaza kamerada

D-650'de yürekleri ağza getiren kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yoluna kontrolsüz çıkan otomobil, seyir halindeki tıra çarparak bariyerlere savruldu. Kazada yaralanan olmazken, anlar araç kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yoluna kontrolsüz çıkan otomobil, seyir halindeki tıra çarparak bariyerlere savruldu. Muhtemel facianın eşiğinden dönüldüğü kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

D-650 kara yolunun Pamukova ilçesi Mekece Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, mahalle yolundan kontrolsüz şekilde D-650 kara yoluna çıkan otomobil, o sırada kara yolunda seyir halinde olan tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çıkarak durabildi. Muhtemel bir facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmazken, kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler

Görüntüler inanılmaz! Ülke tarihinde böyle veda görülmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var

Ülke intikam sloganlarıyla inlerken Trump'tan sürpriz mesaj
Suç dünyasının 'baron ablası' yakalandı

Suç dünyasının "baron ablası" yakalandı
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

Bir görüntü daha! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti