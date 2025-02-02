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Pamukkale'de 7 Katlı Rezidansta Yangın: Mahsur Kalanlar Kurtarılıyor

Pamukkale'de 7 Katlı Rezidansta Yangın: Mahsur Kalanlar Kurtarılıyor
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Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir rezidansta çıkan yangında, itfaiye ekipleri binada mahsur kalanları kurtarma çalışması yürütüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir rezidansta çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin binada mahsur kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokakta bulunan 7 katlı rezidansta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların sardığı binadaki yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üst katlardaki dairelerde mahsur kalanların kurtarılması için itfaiye ekiplerinin merdivenli araçlarla tahliye çalışması başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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