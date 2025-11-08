Haberler

Pamuk Römorkunda Uyuyan Genç Hayatını Kaybetti

Pamuk Römorkunda Uyuyan Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pamuk römorkunda uyuyan 19 yaşındaki Nurullah Bertan, üzerine dökülen pamuklar nedeniyle nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, pamuk römorkunda uyuyan bir genç, üzerine pamuk dökülmesi sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Yukarıderen Mahallesinde meydana geldi. Nurullah Bertan (19), pamuk römorkunda uyuduğu sırada, biçerdöver sürücüsü C.O. (38) tarladaki pamukları römorka boşalttı. Bu sırada Bertan'ı fark etmeyen sürücü, pamukları römorka döktü. Pamuk yığınının altında kalan Bertan, nefessiz kalarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla pamuk yığınından çıkarılan Bertan, sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bertan kurtarılamadı. Biçerdöver sürücüsü C.O., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bertan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

