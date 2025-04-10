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Palet Hırsızlarına Direnen Genç Kızın Cesur Hikayesi

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Esenyurt'ta bir market çalışanı olan Sema Gezici, palet çalan hırsızlara karşı gösterdiği cesaretle dikkat çekti. Hırsızları durdurarak çaldıkları eşyaları geri bıraktıran genç kız, yaşadığı anları anlattı.

Palet hırsızlarına direnen genç kız o anları anlattı

İSTANBUL - Esenyurt'ta palet hırsızlarına direnen market çalışanı genç kız yaşadıklarını anlattı. Sema Gezici, "Birinin hırsızlara dur demesi gerekiyordu. Ben de bunu yaptım. Peşlerinden koştum arabaya bindim. Beni de götürecekler diye bir an korktum ama bizi kim alabilir" dedi.

Esenyurt'ta yaşanan olayda market çalışanı genç kız palet çalmaya çalışan hırsızlara direnmiş, o anlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Görüntülerde hırsızların paletine atlayan genç kız, hırsızlara büyük bir şok yaşatmıştı. Beklemedikleri bir tepki ile karşılayan hırsızlar, genç kızın talimatlarına uyarak çaldıkları paletleri yerine geri bırakmıştı.

Yaşananları anlatan 18 yaşındaki Sema Gezici isimli genç kız, "Sürekli palet çalındığını fark ettim. Fark etmediğimizde bütün paletlerimizin çalındığı zamanlar olmuştu. Peşlerinden koştum. Bir an beni de götürecekler diye korktum ama öyle bir şey olmadı. Bizi kim alabilir" diye konuştu.

Yaşananlardan sonra hırsızların bir daha geri geleceğini düşünmediğini söyleyen genç kız, "Buna birinin dur demesi lazımdı. Çünkü emek hırsızlığı bu, haksızlık bu. Ben de buna dur demek istedim. Koştum peşlerinden. Aldıkları gibi yerine bıraktırdım paletleri. Daha da gelemezler" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa
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