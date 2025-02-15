Palandöken'de korku dolu anlar! Kayak merkezine çığ düştü
Erzurum'da Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığın bir kısmı kayak merkezinin kuzey pistine aktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşlar kayak yaparken çığın düştüğü anlar yer aldı. Vali Mustafa Çiftçi, ekiplerin hemen çalışmalara başladığını belirterek ilk tespitlere göre ölü veya yaralının olmadığını bildirdi.
Erzurum'da Palandöken Dağı'nda "Yusufun Deresi" mevkii diye tabir edilen bölgeden çığ düştü. Yamaçtan kopan çığın bir kısmı, kayak merkezinin kuzey pistindeki bir alana aktı.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Korku dolu anlar bir kayakçının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların kayak yaptığı esnada çığ düştüğü anlar yer aldı. Olayın ardından AFAD ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.
VALİ: ÖLÜ YA DA YARALI YOK
Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'ndaki Yusufun Deresi mevkisinde düşen çığın kuzey pistine aktığını, olayda ilk tespitlere göre ölen ya da yaralananın olmadığını bildirdi. Çiftçi, Palandöken'de konuşlandırılan ekiplerin de ihbarın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalara başladığını söyledi.