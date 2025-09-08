Palandöken'de Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga polis müdahalesiyle sonlandırıldı ve kavrayanlar gözaltına alındı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Kayakkolu kavşağında meydana gelen kavgada iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı. Polisin müdahalesiyle kavga önlenirken iki grup arasındaki bıçaklı kavga amatör kameralar tarafından görüntülendi.
Yaralı şahıslar 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis kavgaya karışanları gözaltına aldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa