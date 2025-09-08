Haberler

Palandöken'de Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga polis müdahalesiyle sonlandırıldı ve kavrayanlar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Kayakkolu kavşağında meydana gelen kavgada iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı. Polisin müdahalesiyle kavga önlenirken iki grup arasındaki bıçaklı kavga amatör kameralar tarafından görüntülendi.

Yaralı şahıslar 112 ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis kavgaya karışanları gözaltına aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
