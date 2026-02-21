Haberler

Pakistan'dan Afganistan'a yönelik hava saldırısı

Güncelleme:
Afganistan'ın Paktika eyaletindeki Barmal ilçesine yapılan hava saldırısında bir Taliban mevzisi hedef alındı. Yerel kaynaklar can kaybı veya maddi hasar hakkında henüz resmi bir bilgi verilmediğini belirtti.

Afganistan'da yerel kaynaklar, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin ülkenin doğusundaki Paktika eyaletinde yer alan Barmal ilçesindeki hava saldırısında bir Taliban mevziinin hedef alındığını öne sürdü.

Afganistan basını, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin ülkenin doğusundaki Paktika eyaletine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Yerel kaynaklar, Barmal ilçesindeki Marghai bölgesine yönelik saldırıda bir Taliban mevziinin hedef alındığını öne sürdü. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Saldırının ardından bölgeden gelen ilk görüntülerde hedef alınan alanda meydana gelen hasar kaydedildi. Taliban henüz saldırıya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
