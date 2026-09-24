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Pakistan, düşürülen 8 İHA sonrası Afganistan'da 10 noktaya hava saldırısı düzenledi

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Pakistan, hava sahasına giren 8 İHA'yı düşürdükten sonra Afganistan'da İHA'ların fırlatılıp depolandığı belirtilen 10 noktaya hava saldırısı düzenledi. Enformasyon Bakanı Tarar, dünkü 'kasıtlı ve yasa dışı' hava sahası ihlalini en sert şekilde kınadıklarını söyledi.

Pakistan, Afganistan'dan ülke hava sahasına giren 8 insansız hava aracının (İHA) düşürülmesinin ardından, İHA'ların fırlatıldığı ve depolandığı belirtilen 10 noktaya hava saldırısı düzenledi.

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim, sınır hattında yaşanan son gelişmelerin ardından yeniden tırmandı. Pakistan, Afganistan'dan gelen 8 insansız hava aracının (İHA) düşürülmesinin ardından Afganistan'ı hedef aldı. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar yaptığı açıklamada, "Pakistan, İHA'ların fırlatılması ve depolanması için kullanıldığını belirttiği 10 noktaya saldırı düzenledi" dedi. Tarar, dün gerçekleştirilen "kasıtlı ve yasa dışı" hava sahası ihlalini en sert şekilde kınadıklarını söyledi.

Pakistan, dün Afganistan topraklarından gönderilen İHA'ların dördünün Torkham sınırına yakın bölgelerde, diğer dördünün ise Kohat yakınlarındaki dağlık bölgelerde düşürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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