Pakistan'daki Sel Felaketinde Can Kaybı 262'ye Yükseldi

Pakistan'daki Sel Felaketinde Can Kaybı 262'ye Yükseldi
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Pakistan'da süregelen muson yağmurlarının neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 262'ye ulaşırken, 633 kişi de yaralandı. En çok can kaybı Pencap'ta yaşandı.

Pakistan'da devam eden muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 262'ye yükseldi.

Pakistan'da 26 Haziran'dan beri etkisini sürdüren muson yağışlarının beraberinde getirdiği sel felaketlerinde bilanço ağırlaşıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 30 günde şiddetli muson yağmurlarıyla bağlantılı olaylarda kaybedenlerin sayısının 266'ya, yaralı sayısının 633'e yükseldiği ifade edildi. En çok can kaybının 144 ile Pencap'ta görüldüğü, 493 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kuzeybatıdaki Hayber Pahtunhva eyaletinde 63 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığı aktarıldı. Güneydeki Sindh eyaletinde ise 25 ölüm ve 40 yaralanma, güneybatıdaki Belucistan eyaletinde 16 ölüm ve dört yaralanma bildirildi. Gilgit-Baltistan'ın kuzey bölgesi ve İslamabad Başkent Bölgesi'nde 8'er ölüm kayda geçti. Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'de ise 2 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelindeki ölümlerin 126'sının çocuk olduğu öğrenildi.

Yetkililer, daha fazla yağış konusunda uyarıda bulundu. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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