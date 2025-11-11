Haberler

Pakistan'da Yüksek Mahkeme Önünde İntihar Saldırısı: TTP Üstlendi

Güncelleme:
İslamabad'da Yüksek Mahkeme önünde meydana gelen intihar saldırısını Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) üstlendi. Saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırıyı Hindistan'a bağladı.

Pakistan'da Yüksek Mahkeme binasının önünde gerçekleştirilen intihar saldırısı Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) üstlenirken, Pakistan Başbakanı Şerif, saldırıdan Hindistan'ı sorumlu tuttu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Yüksek Mahkeme binasının önünde gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin öldüğü intihar saldırısını, Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) üstenlenerek, saldırıda yargı mensuplarının hedef alındığını belirtti. TTP, daha fazla saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Pakistan Başbakanı Şerif, Hindistan'ı sorumlu tuttu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, söz konusu saldırıdan ve aynı gün Afganistan sınırına yakın bir askeri okulda meydana gelen başka bir saldırıdan Hindistan'ı sorumlu tuttu. Çin, AB, İngiltere ve ABD, saldırının ardından taziye mesajları yayınladı.

Saldırgan binaya girmeye çalıştı

İslamabad Yüksek Mahkeme binasının önünde park halinde bulunan bir polis aracının yakınında meydana gelen patlama sonucunda çoğu avukat ve davacı en az 12 kişinin hayatını kaybetmiş, 27 kişi de yaralanmıştı. Polis, saldırganın ilk önce binaya girmek istediğini ancak başarısız olduğunu, ardından patlayıcı düzeneği polis aracının yakınında patlattığını açıklamıştı. - İSLAMABAD

