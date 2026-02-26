Pakistan'da bir evde tüp patladı: 7 ölü, 25 yaralı

Haberler

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir evde meydana gelen tüp patlamasında, aralarında çocukların da bulunduğu en az 7 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Olay sonrası çok sayıda arama-kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Pakistan'da bir evde tip patlaması sonucu aralarında çocuklarında bulunduğu en az 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Chaman kentinde bir evde tüp patladı. Polis, patlama sırasında evde çok sayıda kişinin bulunduğunu aktararak, evin çatısının ve duvarlarının çöktüğünü ifade etti. Enkaz altında kalanlar olduğunu belirten polis, olay yerien çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildiğini aktardı. Polis, patlamada aralarında çocuklarında bulunduğu en az 7 kişi hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hastane yetkilileri, yaralıların birçoğunun durumunun kritik olduğu ifade ederek, patlamada ölen ve yaralanan çocukların yaşlarının 5 ila 12 arasında değiştiğini söyledi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Karaçi kentinde tüp patlaması sonucu bir binada kısmi çökme yaşanmış ve aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu en az 16 kişi hayatını kaybetmişti. - BELUCİSTAN




