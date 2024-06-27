Pakistan cayır cayır yanıyor! Yalnızca son 6 günde 568 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Karaçi kentinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle son 6 günde 568 kişi hayatını kaybetti. Sıcaklığın 49 dereceye yükselmesi ve yüksek nemin etkisiyle can kaybı giderek artıyor.

CAN KAYBI GİDEREK ARTIYOR

Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde 40 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve yüksek nemin de sıcaklığı 49 dereceye yükseltmesiyle yaşanan can kaybı giderek artıyor. Ambulans servisi Edhi'den yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle şehir morguna günde 30-40 kişinin cenazesinin getirildiği, ancak son 6 günde 568 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Can kayıplarından 141'inin yalnızca salı günü yaşandığı aktarıldı.

"HASTANEYE GELENLERİN ÇOĞU YAŞLI İNSANLARDI"

Acil servis biriminin başındaki Dr. Imran Sarwar Sheikh, Karaçi Sivil Hastanesi'ne pazar gününden perşembeye kadar sıcak çarpması geçiren 267 kişinin başvurduğunu, 12'sinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Dr. Sheikh, "Hastaneye gelenlerin çoğu 60'lı veya 70'li yaşlarındaydı, ancak aralarında 45 yaşlarında ve hatta 20'li yaşlarında bir çift de vardı. Gördüğümüz kişilerin çoğu dışarıda çalışıyordu. Bu sıcaklarda bol su içmelerini ve hafif kıyafetler giymelerini söyledik" diye konuştu.

SERİNLEME MERKEZLERİ KURULDU

Pakistan'da aşırı sıcaklar hafta sonu etkili olmaya başlarken, serinleme merkezleri ve kamplar kurulmuştu.