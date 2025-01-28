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Pakistan'da LPG Yüklü Tankerin Patlaması: 1 Ölü, 4 Yaralı

Pakistan'da LPG Yüklü Tankerin Patlaması: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Pakistan'ın Pencap eyaletinde LPG yüklü tankerin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay, Dera Ghazi Khan şehrinde bir LPG yüklü tankerde meydana gelen gaz sızıntısının ardından çıktı.

Pakistan'da son iki gündür ikinci kez LPG yüklü tankerin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde son iki günde ikinci kez LPG yüklü tanker patladı. Dera Ghazi Khan şehrinde LPG yüklü 3 tankerde çıkan yangının ardından 2 tankerde patlama meydana geldi.

Tankerlerin Indus Otoyolu üzerindeki istasyonda park halinde olduğunu ifade eden yetkililer, tankerlerden birinde meydana gelen gaz sızıntısının yangına, ardından patlamaya neden olduğunu aktardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı açıklandı. Patlamanın yaşandığı Indus Otoyolu her iki yönde trafiğe kapatıldı.

Pencap eyaletinde yer alan Multan şehrinde LPG yüklü tanker patlamış, sanayi bölgesinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 13'ü ağır 30 kişi de yaralanmıştı. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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