Pakistan’da kömür madeninde patlama: 32 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada en az 32 madenci hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Yetkililer, Ketta yakınlarındaki Sorange kömür sahasındaki iki kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlamasının ardından arama kurtarma ekiplerinin gece boyunca 32 madencinin cansız bedenine ulaştığı kaydedildi. Metan gazı sıkışması sonucu yangın çıktığını belirten yetkililer, patlamanın ardından madenin çöktüğü ve çökmenin de yakınlardaki bir diğer madeni etkilediğini dile getirdi. Pakistanlı yetkili Muhammad Atif, patlama meydana geldiğinde iki madende 34 madencinin bulunduğunu söyleyerek, "Şu ana kadar her iki madenden 32 cansız bedene ulaşıldı. Kalan 2 madenciyi arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı