Pakistan'da İmran Khan'ın partisine saldırı: 4 ölü
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) seçim konvoyuna düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) seçim konvoyuna düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Sibi'de eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) düzenlediği seçim konvoya bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, saldırının yaşandığı bölge güvenlik kordonu altına alındı.
Pakistan'da 8 Şubat'taki genel seçimler öncesi düzenlenen saldırı güvenlik güçlerini alarma geçirirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - BELUCİSTAN