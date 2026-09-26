Pakistan'da Dera İsmail Khan'da kontrol noktasına intihar saldırısında 11 kişi öldü

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Pakistan'ın Kyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Dera İsmail Khan kentinde, kaçakçılıkla mücadele kontrol noktasına düzenlenen intihar saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Dera Ismail Khan kentinde bomba yüklü araç ile intihar saldırısı düzenlendi. Polis kaynaklarına göre saldırıda, kentin Darazanda bölgesindeki kaçakçılıkla mücadele kontrol noktası hedef alındı. Güvenlik yetkilileri, saldırının Dera İsmail Khan ile Ketta kenti arasındaki kara yolunda meydana geldiğini açıkladı. Saldırıda 2 kadın ve 2 yaşındaki bir çocuk dahil 11 kişi yaşamını yitirirken, 30'dan fazla kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, bu nedenle can kaybının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Kaynaklar, kaçakçılıkla mücadele kontrol noktasına yönelik saldırının terör örgütleri ile suç unsurları arasındaki bağlantının bir göstergesi olduğunu belirterek, "Fitna al-Khawarij bir kez daha güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef aldı" ifadelerini kullandı.

"Fitna al-Khawarij", Pakistan'ın ülkede terör örgütü listesinde yer alan Tehreek-i-Taliban (TTP-Pakistan Talibanı) için kullandığı bir terim olarak biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı