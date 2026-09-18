Pakistan’da bombalı saldırı: 15 ölü, 50’den fazla yaralı

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınlarında cuma namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kohat bölgesinde polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınlarında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bölge Merkez Hastanesi Başhekimi Tahir Ali Şah yaptığı açıklamada, hastaneye 15 kişinin cansız bedeninin ve polisler dahil 50'den fazla yaralının getirildiğini ifade etti. Polisten yapılan açıklamada, saldırının Cuma namazı sırasında gerçekleştirildiği, caminin dışında çukur oluştuğu aktarıldı. Saldırının ardından polis karakoluna ek bir güvenlik gücü konuşlandırıldığı belirtildi. Kurtarma ekipleri, caminin dış cephesinde de ciddi hasar oluştuğunu ve ayrıca bir duvarın da çöktüğünü söyledi.

Olayın ardından Kohat-Hangu yolu trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı