Pakistan'da Ateşkes Anlaşması Coşkuyla Kutlandı

Pakistan genelinde halk, Hindistan ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından sokaklara dökülürken, havai fişek gösterileriyle büyük coşku yaşandı.

Pakistan'da Hindistan ile varılan ateşkes anlaşması coşkuyla karşılandı. Pakistanlılar, başkent İslamabad başta olmak üzere Lahor, Karaçi, Multan, Haydarabad ve birçok şehirde sokaklara dökülerek ateşkesi ve Pakistan ordusunun "başarısını" kutladı. Kutlamalarda havai fişek gösterileri gerçekleştirilirken, büyük coşku yaşayan halk, tatlılar dağıttı, sokaklarda dans etti.

Trump ateşkesi açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı paylaşımında, "ABD'nin arabuluculuğunda uzun bir gece süren görüşmelerin ardından Hindistan ve Pakistan'ın tam ve derhal ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyulu ve aklıselim davrandığı için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Hindistan Sindoor Operasyonu'nu başlatmıştı

22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi Hindistan-Pakistan arasında gerilimi artırmıştı. Hindistan saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddetmişti. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan'a yönelik "Sindoor Operasyonu"nu başlatarak "terör altyapısını" hedef aldığını açıklamıştı. İki ülke arasında başlayan askeri çatışmalarda can kayıpları yaşanmıştı. - İSLAMABAD