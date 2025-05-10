Hindistan'dan, 'Pakistan ateşkesi ihlal etti' suçlaması

Asya'da komşular yeniden savaşa başlayabilir: Ateşkesi ihlal ettiler
Kulisleri sallayacak iddia: PKK 'fesih' kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti

"PKK fesih kararını Ankara'ya iletti"
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor

3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu

1 yıldır kayıptı! Nagihan'ı en yakınındaki isim öldürüp kuyuya atmış

Pakistan'da Ateşkes Anlaşması Coşkuyla Kutlandı

Pakistan'da Ateşkes Anlaşması Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından Pakistan'da halk sokaklara döküldü, havai fişek gösterileri ve kutlamalar yapıldı.

Pakistan genelinde halk, Hindistan ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından sokaklara dökülürken, havai fişek gösterileriyle büyük coşku yaşandı.

Pakistan'da Hindistan ile varılan ateşkes anlaşması coşkuyla karşılandı. Pakistanlılar, başkent İslamabad başta olmak üzere Lahor, Karaçi, Multan, Haydarabad ve birçok şehirde sokaklara dökülerek ateşkesi ve Pakistan ordusunun "başarısını" kutladı. Kutlamalarda havai fişek gösterileri gerçekleştirilirken, büyük coşku yaşayan halk, tatlılar dağıttı, sokaklarda dans etti.

Trump ateşkesi açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı paylaşımında, "ABD'nin arabuluculuğunda uzun bir gece süren görüşmelerin ardından Hindistan ve Pakistan'ın tam ve derhal ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyulu ve aklıselim davrandığı için tebrik ederim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Hindistan Sindoor Operasyonu'nu başlatmıştı

22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi Hindistan-Pakistan arasında gerilimi artırmıştı. Hindistan saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddetmişti. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan'a yönelik "Sindoor Operasyonu"nu başlatarak "terör altyapısını" hedef aldığını açıklamıştı. İki ülke arasında başlayan askeri çatışmalarda can kayıpları yaşanmıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı

Trabzonspor'u da devirdiler! Galatasaray şampi...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
İşte PKK kongresinde alınan 4 karar

İşte PKK kongresinde alınan 4 karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.