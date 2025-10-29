Pakistan'da Askerler ile TTP Arasında Şiddetli Çatışma: 6 Asker Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde askerler ile Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) militanları arasında yaşanan çatışmada 6 askerin hayatını kaybettiği, 7 militanın etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde askerler ile Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) militanları arasında çatışma yaşandı. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamada, Dogar bölgesinde TTP militanlarının bulunduğuna ilişkin ihbarların ardından olay yerine gelen güvenlik güçlerinin teröristler ile yoğun çatışmaya girdiği bildirildi. Çatışma sonucunda 24 yaşındaki Yüzbaşı Noman Saleem ve beraberindeki 5 askerin hayatını kaybettiği,7 teröristin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yetkililer, bölgede tespit edilen diğer militanların da etkisiz hale getirilmesine ilişkin operasyonların devam ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Zardari'den taziye mesajı

Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari, hayatını kaybeden askerlerin yakınları için başsağlığı diledi. Zardari, Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeledeki cesaretini överken, ülkesinin bu konudaki kararlılığının da altını çizdi.

Pakistan'daki sınır ötesi terör olayları

Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında iktidarı ele geçirmesinin ardından, Pakistan'da sınır ötesi terör olaylarında ciddi bir artış yaşandı. Pakistan hükümeti, ülkede çok sayıda saldırıdan sorumlu terör gruplarını kontrol altına alması için Taliban yönetimine defalarca çağrıda bulundu. Taraflar arasında anlaşmaya varılamaması üzerine Pakistan hükümeti, Taliban yönetimini taleplerine kayıtsız kalmak ve ülkedeki güvenlik güçleri ile sivilleri hedef alan birçok terör grubuna barınma imkanı sağlamakla suçladı. - İSLAMABAD