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Pakistan'da askeri uçak düştü: 2 ölü

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Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Mardan şehrinde rutin eğitim görevi sırasında düşen askeri uçaktaki iki pilot hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Mardan şehrinde rutin eğitim görevi sırasında düşen askeri uçaktaki iki pilot hayatını kaybetti.

Pakistan'da uçak kazası meydana geldi. Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Mardan şehrinde rutin eğitim görevi sırasında düşen askeri uçaktaki iki pilot hayatını kaybetti. Ordudan yapılan açıklamada, ölenlerin isimleri Hava Kuvvetleri'nden Üsteğmen Muhammad Qasim Abdullah ve Donanma'dan Teğmen Taha Abbasi olarak bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - MARDAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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