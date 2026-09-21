Haberler

Pakistan, Afganistan sınırındaki hava saldırılarında 28 kişinin öldüğünü duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan, Afganistan sınırındaki terörist mevzilere düzenlediği hava saldırılarında 28 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Afgan yetkililere göre saldırılarda Kunar'ın Nurgal bölgesinde bir ev yıkıldı, aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Pakistan, Afganistan sınır bölgesindeki "terörist mevzilerine" düzenlediğini açıkladığı hava saldırılarında 28 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim, iki ülkenin sınır hattında artan silahlı saldırılarla yeniden tırmandı. Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırıların ardından İslamabad, Afganistan sınırındaki bazı noktaları hedef alan hava operasyonları düzenlediğini açıkladı. Pakistan Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan sınır bölgesindeki "terörist hedeflere" hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. "Ölçülü" olarak nitelendirilen saldırıların, Khyber Pakhtunkhwa'daki son terör saldırılarından sorumlu olan örgütlerin saklandığı noktaları hedef aldığı aktarıldı. Açıklamada, "İntihar bombacılarının eğitim merkezi de dahil olmak üzere üç hedef hassasiyetle imha edildi ve çok sayıda intihar bombacısıyla birlikte 28 terörist öldürüldü" denildi. Açıklamada, güvenilir istihbarat doğrultusunda Afganistan sınırındaki Tehreek-i-Taliban (TTP-Pakistan Talibanı) ve bağlantılı gruplara ait terör kampları ile saklanma noktalarının hassas operasyonlarla hedef alındığı ifade edildi.

Kunar'da 3 kişi öldü

Afgan yetkililere göre saldırılarda sivil yerleşimlerde de hasar meydana geldi. Kunar eyaletine bağlı Nurgal bölgesinde bir ev tamamen yıkılırken, saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Paktika eyaletine bağlı Barmal bölgesinde ise bir dükkan ile kullanılmayan bir evin yıkıldığı bildirildi.

Cami yakınlarında saldırı düzenlenmişti

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kohat bölgesinde cuma günü polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınlarında saldırı düzenlenmişti. Cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 16'sı polis 31 kişi hayatını kaybetmişti. Eyalete bağlı Hangu bölgesinde dün militanlarla çıkan çatışmada ise Pakistan Ordusu'ndan 5 asker ölmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının son paylaşımları yürek burktu

Eşi tarafından öldürülmeden 2 saat önce bu sözleri paylaşmış!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul ve Muğla'da çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolüne getirildi

Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde
12 günlükken SMA Tip 1 tanısı konulmuştu! Abbas Miran gen tedavisinden sonra yürümeye başladı

Dubai'de o ilacı aldı! Yürüyemeyen Miran artık tek başına yürüyor
Cezaevinden çıktıktan sonra sıfırdan başladı! 535 bin liralık hibeyle Bingöl'ün ilk kadınlar kahvehanesini açtı

Bingöl'ün ilk kadınlar kahvehanesi! Kapıdan girenler şaşırdı
Derbide gözlerden kaçmadı! Arda Güler'in sevgilisi tribünde

Dev derbiye gitti, görenler beğenmeden edemedi
ICE görevlisi göçmen genci kurşun yağmuruna tuttu! Ülke karıştı

ABD'yi ayağa kaldıran olay! Başrolde yine ICE var
Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı

Kendisini linçleyenleri pişman etti!

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti

'Efsane başkan'dan acı haber