Paket servisi yapan kuryeye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı Tekirdağ Çorlu'da elektrikli bisiklete çarparak kuryenin yaralanmasına neden olan araç sürücüsü olay yerinden firar etti.

Paket servisi yapan kuryeye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da elektrikli bisiklete çarparak kuryenin yaralanmasına neden olan araç sürücüsü olay yerinden firar etti.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Kıvançevler mevkii Fahri Korutürk Caddesi ile Memduh Şevket Esendal Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Memduh Şevket Esendal Caddesi üzerinde seyreden bir araç, Fahri Korutürk Caddesi'nden çıkan Musa A.'nın kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan kurye Musa A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan sürücüsünün yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı.