İzmir'de Özgür Özel mitingine polis müdahalesi

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'ndan alınan Özgür Özel'in İzmir'de izinsiz düzenlemek istediği miting öncesi polis, Cumhuriyet Meydanı'nı barikatlarla kapatarak toplanan gruba müdahale etti.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel'in İzmir'de düzenlemek istediği ve İzmir Valiliği tarafından izin verilmeyen miting öncesi tansiyon yükseldi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmak isteyen ve emniyet güçlerinin dağılın uyarılarına aldırış etmeyen gruba polis ekipleri müdahale etti.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararının ardından Özgür Özel, ilk mitingini İzmir'de düzenleme kararı almıştı. İzmir Valiliği, alanın kısıtlı sayıda kişi alabileceği gerekçesiyle Cumhuriyet Meydanı için yapılan başvuruyu reddederek, alternatif olarak Gündoğdu Meydanı'nı işaret etti. Ancak CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve parti yönetimi, Valiliğin bu kararına rağmen adres değişikliği yapmayacaklarını belirterek, partilileri saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'na davet etti.

Meydan polis barikatıyla kapatıldı

İzinsiz miting ısrarının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde teyakkuza geçti. Cumhuriyet Meydanı polis barikatlarıyla tamamen yaya ve araç trafiğine kapatılırken, meydan çevresine çok sayıda çevik kuvvet otobüsü ve TOMA konuşlandırıldı. Meydana giriş ve çıkışlar tamamen durduruldu.

Meydan çevresindeki barikatların önünde toplanmaya başlayan kalabalık, sloganlar attı. Emniyet güçlerinin izinsiz toplanmanın kanuna aykırı olduğu ve grubun dağılması gerektiği yönündeki anonslarına rağmen alanda beklemekte ısrar eden gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etmeye başladı.

Bölgede emniyet güçleri ile grup arasındaki gerginlik sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
