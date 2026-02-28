Özgür Özel hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yargı mensuplarını hedef alarak "alçak adamlar" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Burdur'da partisinin mitingindeki konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarını hedef alarak "alçak adamlar" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı