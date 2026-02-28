Haberler

Özgür Özel hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yargı mensuplarını hedef alarak 'alçak adamlar' sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yargı mensuplarını hedef alarak "alçak adamlar" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Burdur'da partisinin mitingindeki konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarını hedef alarak "alçak adamlar" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

