Fethiye açıklarında yaralı kurtarma operasyonu
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel bir teknede yaralanan bir kişi için yardım çağrısı yapıldı. Bölgede bulunan Sahil Güvenlik botu, yaralıyı tekneden alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili detaylı bilgi verilmezken, yaralının sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tekneden alınarak kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.
Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan bir kişi için yardım çağrısı yapıldı. Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu tarafından yaralanan vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı