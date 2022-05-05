Özel halk otobüsünün çocuğa çarptığı kaza kameraya yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özel halk otobüsünün çocuğa çarptığı kaza kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Özel halk otobüsünün çocuğa çarptığı kaza kameraya yansıdı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, özel halk otobüsünün yola koşan çocuğa çarptığı kaza kameraya yansıdı.

HARRAN, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, özel halk otobüsünün yola koşan çocuğa çarptığı kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Gümüşkuşak Mahallesi Harran Kapı caddesi üzerinde meydana geldi. Halil E. idaresindeki 63 AG 838 plaka özel halk otobüsü, yola koşan M.Ç.'ye (8) çarptı. Kaza sonucu yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan kaza, özel halk otobüsüne ait kameraya yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa, Harran, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title