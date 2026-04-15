Özbekistan'da dağda unutulan 4 yaşındaki çocuk 6,5 saat sonra sağ bulundu

Özbekistan'ın dağlık bölgelerinde bir ailenin kar görmek için çıktığı zirvede unuttuğu 4 yaşındaki çocuk, 6,5 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Çocuğun sağlık durumu iyi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e bölgesine bağlı Ahangaran ilçesinde yerel saatle 17.00 sıralarında kar görmek için dağın zirvesine çıkan aile, zirveden indikten yaklaşık 40 dakika sonra 4 yaşındaki çocuklarını zirvede unuttuklarını fark etti.

Aile, Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yardım istedi. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, 6,5 saat süren çalışması sonucunda çocuğu kaybolduğu noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta gece saatlerinde sağ olarak buldu.

Çocuğun bulunduğu sırada dizlerine kadar kara battığı ve şok durumunda olduğu bildirildi. Dağdan indirilerek ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. - BİŞKEK

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
81 ile özel genelge! Bakan Gürlek'ten 'Sonuna kadar gidilsin' talimatı

Yuvaları yıkan meseleye Bakan Gürlek el attı: 81 ile genelge gönderdim
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

Okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Beklenen gün geldi! Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor

Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor